Petro denuncia 'plano' que matou 27 militares e policiais na Colômbia

Quinze policiais e 12 militares foram mortos por traficantes de drogas e rebeldes na Colômbia nas últimas duas semanas em um "plano pistola" de "assassinato sistemático" de membros das forças públicas, denunciou o presidente Gustavo Petro nesta terça-feira (29).

O país vive o seu pior pico de violência desde a assinatura do acordo de paz de 2016 com os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em meio a negociações frustradas entre o governo e as organizações criminosas mais poderosas.

De acordo com Petro, o cartel com mais de 7.500 membros e as guerrilhas impõem um "plano pistola", no estilo do falecido Pablo Escobar na década de 1990, quando ele pagava por cada militar morto como parte de sua guerra aberta contra o Estado.