Primeiro-ministro Carney reconhece que grandes desafios o aguardam no Canadá

"É hora de ter coragem para enfrentar esta crise", disse diante de uma multidão entusiasmada na capital, Ottawa, após a recuperação do Partido Liberal frente aos Conservadores.

"Os desafios que nos esperam são enormes", afirmou. "As grandes mudanças, como as que estamos vivenciando, sempre geram preocupação. Temos um longo caminho a percorrer, mas tenho confiança, confio em vocês, confio no Canadá", declarou.

Em primeiro lugar, Carney terá que enfrentar as ameaças do presidente americano, que até mesmo no dia da eleição insistiu que o Canadá deveria se tornar o 51º estado dos Estados Unidos.

Além disso, terá que implementar rapidamente medidas para transformar a economia canadense e torná-la menos dependente dos Estados Unidos, seu maior parceiro comercial.

O Canadá, de 41 milhões de habitantes, envia três quartos de suas exportações para o grande vizinho do sul, e as tarifas impostas por Trump, especialmente aos setores automotivo e siderúrgico, já estão prejudicando a economia.

- Não há soluções rápidas -

Dado que Trump "está tentando fundamentalmente reestruturar a economia americana", o Canadá terá que "reinventar" a sua própria, declarou Carney durante a campanha, advertindo que o tempo de cooperação estreita com os Estados Unidos chegou ao fim.