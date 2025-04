Reconhecer soberania russa na Crimeia pode ser 'catastrófico', alertam analistas

Kiev denunciou as anexações como uma tomada ilegal de territórios. Analistas alertam que aceitar as demandas de Moscou estabeleceria um precedente perigoso que levaria a futuras agressões russas.

Obrigar a Ucrânia a reconhecer a soberania russa sobre a Crimeia seria um "retorno ao direito de conquista", afirmou Elie Tenenbaum do Instituto Francês de Relações Internacionais.

E as consequências poderiam ir muito além do conflito na Ucrânia, afirmou Michel Erpelding, do Instituto Max Planck da Alemanha.

O precedente teria "consequências extremamente desestabilizadoras, até catastróficas, para a paz mundial", declarou Erpelding à AFP.

- "Sob pressão" -

O governo dos Estados Unidos indicou a disposição de reconhecer a anexação russa da Crimeia, mas há um debate sobre se um acordo neste sentido seria válido, inclusive com a assinatura da Ucrânia.