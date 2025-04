Rüdiger é suspenso por seis jogos por expulsão na final da Copa do Rei

O Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sancionou nesta terça-feira (29) o zagueiro do Real Madrid Antonio Rüdiger com uma suspensão de seis jogos pela expulsão na final da Copa do Rei, enquanto puniu Lucas Vázquez com dois jogos e anulou o cartão vermelho mostrado pelo árbitro ao inglês Jude Bellingham.

Como sua conduta é considerada grave, Rüdiger cumprirá a suspensão nas próximas seis partidas, as cinco restantes até o fim do Campeonato Espanhol e a primeira da próxima temporada.

Rüdiger, que foi substituído aos 111 minutos pelo brasileiro Endrick, foi expulso nos minutos finais da prorrogação por insultar e atirar objetos no árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea.