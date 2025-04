São Paulo, uma megalópole em caos devido às tempestades da mudança climática

- Adeus, garoa -

Caetano Veloso evocava a "garoa" de São Paulo em "Sampa", uma ode à cidade que ele compôs em 1978, quando era conhecida por esta chuva fina de fim de tarde.

A brisa marítima do litoral encontrou baixas temperaturas em São Paulo que condensavam a umidade em pequenas gotas.

Hoje a garoa praticamente desapareceu. De acordo com o meteorologista, a combinação de alta umidade e muito calor atmosférico produz nuvens "cumulunimbus" que causam tempestades, especialmente entre dezembro e março.

Durante o verão de 2025, as chuvas deixaram seis mortos - o dobro do ano anterior - e um desaparecido. Três eram motoristas, uma profissão particularmente exposta a intempéries.

"As tempestades têm um impacto terrível para nosso setor, as ruas com lamas, já perdemos carros e também a vida de um taxista com uma árvore caindo sobre ele", conta Antonio Ceará, presidente do sindicato de taxistas de São Paulo.