Séculos de patrimônio cultural destruídos pelo terremoto em Mianmar

No entanto, Thein Myint Ko afirma "nunca ter visto uma tragédia como essa em 65 anos de vida".

"Estou devastado", afirma.

No entanto, em meio à destruição, uma monumental estátua de mármore de Buda, com oito metros de altura, ficou quase intacta. Sua borda dourada foi quebrada e sua base rachada, mas a expressão serena do mestre está intacta.

"Ninguém ficou ferido e a imagem de Buda sobreviveu", observa um homem que limpa as ruínas ao pé da estátua. "Este templo é realmente abençoado", completou.

