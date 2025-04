Swiatek sofre mas vence Shnaider e vai às quartas do WTA 1000 de Madri

No primeiro set, a tenista de 23 anos dominou a adversária. No entanto, a russa de 21 anos colocou Swiatek em uma posição difícil no segundo set e acabou vencendo no tiebreak.

No terceiro set, a polonesa conseguiu quebrar o saque de Shnaider (3-2), o que foi determinante para a vitória de uma das favoritas ao troféu.

Swiatek vai enfrentar a americana Madison Keys (nº 5), que derrotou a croata Donna Vekic (nº 21) por 6-2 e 6-3 na quadra Arantxa-Sánchez.

--- Resultados desta terça-feira do WTA 1000 de Madri:

4ª rodada (simples feminino):

Moyuka Uchijima (JPN) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.21) 6-4, 7-6 (7/5)