Veja o que se sabe sobre o apagão que deixou Espanha e Portugal às escuras

"Esta perda de geração foi além da perturbação de referência", usada para desenhar e operar os sistemas elétricos na União Europeia, o que provocou "o desligamento do sistema elétrico" da península ibérica "do resto do sistema europeu" e o seu colapso, segundo o REE.

As centrais elétricas, especialmente as nucleares, pararam de funcionar e foi preciso reiniciar "progressivamente as linhas de transmissão e sincronizar as unidades de produção", o que é "lento e tecnicamente difícil", explica Pratheeksha Ramdas, analista da Rystad Energy.

Outra explicação para esta lenta reativação consiste na natureza da rede peninsular, pouco conectada ao restante da UE: para restabelecer a energia, a Espanha pôde receber transferências de eletricidade da França e, em menor medida, do Marrocos, mas de forma limitada.

Da mesma forma, a modesta capacidade de armazenamento de energia da Espanha, atualmente em aproximadamente 1,8 gigawatt/hora, "restringe sua capacidade de amortecer estas flutuações e desacelera a rápida recuperação necessária durante apagões importantes", destaca Pratheeksha Ramdas.

- Qual é a origem possível? -

Por enquanto, várias hipóteses foram levantadas, entre elas a de um ciberataque. Nesta terça-feira (29), a justiça espanhola anunciou ter aberto uma investigação para determinar se o apagão "pôde ter sido um ato de sabotagem informática", tornando-o suscetível de ser um "crime de terrorismo".