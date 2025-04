Venezuela entra em campanha para escolher governadores e deputados

A campanha para as eleições regionais e parlamentares do próximo dia 25 de maio na Venezuela começou nesta terça-feira (29) com atos organizados por apoiadores do governo de Nicolás Maduro e alguns dirigentes da fragmentada oposição.

Mais de 50 partidos, em sua maioria alinhados ao chavismo, participam da disputa segundo o órgão eleitoral, mas a principal aliança opositora, a Plataforma da Unidade Democrática, convocou um boicote após denunciar fraude na reeleição de Maduro em 28 de julho passado.

No entanto, uma minoria de membros dessa aliança, liderada pelo ex-candidato presidencial Henrique Capriles, participará das eleições.