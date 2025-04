Alívio de tarifas dos EUA no setor automotivo é 'avanço' para o México

Na terça-feira, Trump assinou uma ordem executiva limitando o impacto das tarifas sobre esse setor. Com as mudanças, a tarifa de 25% sobre um veículo importado não será adicionada aos 25% aplicados ao aço ou ao alumínio.

O governo americano também concedeu ao setor um período de carência de dois anos para transferir as cadeias de suprimentos para os Estados Unidos.

E para todos os veículos fabricados e vendidos nos EUA que usam peças importadas, os fabricantes que pagarem a tarifa de 25% poderão recuperar uma parte do dinheiro.

Sheinbaum disse que essas condições são melhores do que as de março e representam um "reconhecimento do valor do acordo comercial entre México, EUA e Canadá".

A presidente reconheceu que seu governo não concorda com a política tarifária de Trump, mas disse que, em comparação com o resto do mundo, o México tem "vantagens competitivas".

"Ainda temos um caminho a percorrer, mas estamos otimistas e continuamos o diálogo", disse ela.