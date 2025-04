Barça e Inter de Milão empatam (3-3) na ida das semifinais da Champions

O Barcelona e a Inter de Milão empataram em 3 a 3 no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (30), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, deixando tudo em aberto para a partida de volta, na próxima terça-feira, na Itália.

Marcus Thuram logo no primeiro minuto e Denzel Dumfries (21' e 64') colocaram a Inter na frente, enquanto o Barça evitou a derrota com gols de Lamine Yamal (24'), Ferran Torres (38') e um gol contra do goleiro Yann Sommer (65') após um chute forte do atacante brasileiro Raphinha.

