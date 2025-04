Barça e Inter de Milão empatam (3-3) na ida das semifinais da Champions

O time catalão levou um susto quando Henrikh Mkhitaryan balançou a rede novante para a Inter, mas o gol foi anulado por impedimento (75').

- Lautaro e Koundé se lesionam -

Também houve empate nas lesões: aos 42 minutos o Barça precisou substituir o zagueiro Jules Koundé, o jogador que garantiu o título da Copa do Rei no sábado com um gol na prorrogação contra o Real Madrid, e o atacante da Inter, o argentino Lautaro Martínez, foi substituído no intervalo com uma lesão na coxa esquerda.

Sua condição física é agora uma das maiores dúvidas antes do jogo de volta desta disputa acirrada, que acontecerá na próxima terça-feira, em Milão.

"Foi uma grande partida para os torcedores. É o primeiro de dois jogos, e vamos vencer em Milão. Será uma final antes da final", disse o técnico do Barcelona, Hansi Flick.

A Inter entrará em campo com um resultado promissor, quebrando uma sequência de três derrotas (duas na Serie A e uma na Copa da Itália, incluindo a eliminação contra o Milan).