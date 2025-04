Carbonara e burrata, as delícias dos cardeais que aguardam o conclave

"Como segundo prato, eles geralmente pedem saltimbocca alla romana, tripa ou rabo de boi", aponta.

Apesar da proximidade do conclave, no qual 133 cardeais serão encarregados de eleger o sucessor do papa Francisco, que morreu em 21 de abril, "eles estão reflexivos porque o momento exige isso, mas muito serenos", assegura.

- 'Vaticono': crepe com sorvete -

Benito Cannizzaro, proprietário da pizzaria Marcantonio, lamenta que os cardeais estejam menos visíveis desde o funeral do jesuíta argentino.

"Normalmente, recebemos muitos cardeais, mas não nos dias de hoje. Há muitos jornalistas e eles não saem", diz ele.

De acordo com as fotos nas paredes da 'L'Arena del gelato', logo no início da Via Borgo Pio, há a possibilidade de conhecer um "fabricante de batatas" enquanto saboreia um gelato.