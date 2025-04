Cardeal espanhol de Rabat não quer um 'imitador de Francisco' como novo papa

O cardeal Cristóbal López Romero confessa estar curioso e inquieto ante seu primeiro conclave, que escolherá o sucessor do papa Francisco. Seu voto será decidido na Capela Sistina, onde chega convencido de que não quer um "imitador" do pontífice latino-americano.

López Romero nasceu na Espanha há quase 73 anos e também tem a nacionalidade paraguaia. Desde 2017 é arcebispo de Rabat, onde afirma ter vivido "uma conversão" na forma de assumir seu ministério.

"A duras penas confesso a uma pessoa a cada seis meses", diz risonho à AFP - o islã é a religião majoritária no Marrocos. "Isso me ajudou a descobrir que eu não estava ali para servir a Igreja, mas, sendo Igreja, para me colocar a serviço do mundo, neste caso, o mundo muçulmano".