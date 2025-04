Censo do Reino Unido denuncia diminuição 'alarmante' de insetos

"Uma tendência semelhante também foi observada em muitos outros estudos científicos em todo o mundo", observa o relatório.

As causas são "múltiplas" e vão desde a perda de habitat até a poluição do solo e da água, o uso de pesticidas e herbicidas e as mudanças climáticas, diz o relatório.

Para o Reino Unido, o relatório menciona o impacto de eventos climáticos extremos em 2022 e 2023.

No entanto, no último ano, a redução foi moderada para -8%, depois de -44% em 2023 e -28% em 2022.

Para obter esses resultados, os voluntários fizeram mais de 25.600 viagens, cobrindo um total de 761.000 quilômetros, desde 2021.

As consequências desse declínio "podem ser de magnitude considerável" para o meio ambiente e a biodiversidade, adverte Sandre Whitehorse, do Bugle, pedindo mais "atenção aos sinais de alerta do colapso ecológico e medidas urgentes para restaurar a natureza".