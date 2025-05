Chelsea conquista liga inglesa feminina pelo sexto ano consecutivo

Uma cabeçada de Lucy Bronze na reta final da partida (74') deu ao Chelsea uma vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United nesta quarta-feira (30) e um sexto título consecutivo da Women's Super League.

A derrota anterior do Arsenal por 5 a 2 para o Aston Villa fez com que o Chelsea precisasse de apenas um ponto neste jogo para atingir seu objetivo, o que as 'Blues' conseguiram sem dificuldade.

Faltando duas rodadas, o Chelsea tem nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado Arsenal.