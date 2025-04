Colombiano é julgado em Londres por matar e esquartejar dois homens em 2024

No computador do réu, os investigadores descobriram que ele havia feito várias pesquisas na Internet antes de 8 de julho, incluindo sobre o preço da casa onde as vítimas moravam, a compra de um freezer e informações sobre assassinos em série.

Depois de usar as senhas bancárias de Alfonso, Mosquera supostamente tentou acessar as contas dele para transferir dinheiro para a sua própria conta na Colômbia.

O caso foi inicialmente classificado como "crime de ódio", de acordo com as normas processuais, mas os elementos da investigação mostraram que "não havia motivação homofóbica".

bur-psr/mb/yr/aa

