Começa julgamento de australiana acusada de matar sogros com cogumelos venenosos

Um tribunal australiano iniciou o julgamento, nesta quarta-feira (30), de uma mulher acusada de matar três pessoas, incluindo seus sogros, com um bife Wellington recheado com cogumelos venenosos, no que sua defesa descreve como "terrível acidente".

A ré Erin Patterson, de 50 anos, se declarou inocente no início do processo que despertou amplo interesse na Austrália e no exterior.

"Não o fez deliberadamente", disse seu advogado Colin Mandy. Foi "uma tragédia e um terrível acidente", disse.