Corte de comunicação na Groenlândia foi causado pelo apagão na Espanha

Esta estação, localizada nas ilhas Canárias, fornece acesso a telefonia, SMS e à internet a milhares de groenlandeses.

"Incorporaremos as lições aprendidas com esse apagão em nossos trabalhos futuros", disse Hasselriis, sem especificar quais medidas estão planejadas.

As telecomunicações na Groenlândia foram interrompidas a partir das 19h30 GMT (16h30 de Brasília) na segunda-feira até 1h36 GMT na terça-feira (22h26 de segunda em Brasília).

As áreas afetadas estavam localizadas tanto no norte quanto no sul do vasto território ártico.

str-cbw/nzg/mab/mb/aa/jc

© Agence France-Presse