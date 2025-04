Denunciante de Harvey Weinstein reitera acusação de estupro em novo julgamento em NY

Ela já conhecia Weinstein e havia rejeitado suas investidas, mas a jovem, nascida na Finlândia, havia acabado de encerrar um contrato em um programa de televisão produzido por ele.

No apartamento, localizado no bairro boêmio do SoHo, o homem "se lançou" rapidamente sobre ela e a "beijou" à força, enquanto ela tentava resistir.

"Eu me levantei do sofá, ele também se levantou", acrescentou Haley do banco das testemunhas, entre o júri e o juiz. O produtor então a empurrou para um quarto a colocou na cama, onde colocou seu peso sobre ela e segurou com "muita força".

"Não conseguia fugir dele, e eu me dei conta: 'estou sendo estuprada, é isso'", relatou.

Sem conseguir conter o choro, contou que pediu a Weinstein que parasse porque estava menstruada, mas ele retirou seu absorvente interno e a forçou a receber sexo oral. Sem saber o que fazer e temendo violência, decidiu "aguentar".

Ela não apresentou acusações naquele momento, em parte porque seu visto não permitia a ela trabalhar e temia ser deportada.