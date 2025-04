Desemprego sobe para 7% no Brasil no trimestre janeiro-março

O índice de desemprego no Brasil atingiu 7% no período de janeiro a março, um aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (30).

Apesar do aumento, esta é a menor taxa para os três primeiros meses do ano desde 2014, quando ficou em 7,2%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O desemprego seguia uma tendência de queda desde o período janeiro-março do ano passado e atingiu seu nível mais baixo, de 6,1%, em setembro-novembro. Desde então, o caminho tem sido ascendente.