Dois mortos e cinco feridos em ataques russos em Odessa

Ele indicou que o ataque danificou prédios, casas, um supermercado e uma escola.

"Incêndios irromperam em alguns locais, e nossos socorristas estão trabalhando para apagá-los", acrescentou.

Também foram ouvidas explosões na cidade de Sumy, e sirenes de alerta aéreo foram ativadas em diversos locais como Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Dnipro e Zaporizhzhia.

"Os serviços públicos e de emergência estão atuando no local para eliminar as consequências dos ataques e fornecer a assistência médica necessária às vítimas", escreveu no Telegram o prefeito da cidade portuária de Odessa, Guennadiy Trujanov.

