EUA e Ucrânia assinam acordo para acesso aos recursos naturais ucranianos

Paralelamente a esse acordo, estão em andamento múltiplas negociações diplomáticas em busca de uma saída para o conflito bélico.

Ao anunciar a assinatura do acordo em Washington, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que ele demonstra "o compromisso de ambas as partes com a paz e a prosperidade" na Ucrânia.

- "Livre, soberana, próspera" -

"Este acordo transmite claramente à Rússia o compromisso da administração Trump com um processo de paz centrado em uma Ucrânia livre, soberana e próspera a longo prazo", declarou Bessent.

"E, para ser claro, nenhum Estado nem pessoa que tenha financiado ou abastecido a máquina de guerra russa poderá se beneficiar da reconstrução da Ucrânia", prosseguiu.

O comunicado do Tesouro mencionou a "invasão em grande escala" da Ucrânia por parte da Rússia, uma formulação que difere bastante da terminologia habitual da administração Trump, que costuma falar em um "conflito" cuja culpa é atribuída em parte a Kiev.