Exército libanês desmantela mais de 90% da infraestrutura do Hezbollah perto de Israel

O Exército libanês desmantelou "mais de 90%" da infraestrutura militar do Hezbollah no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, disse uma autoridade à AFP nesta quarta-feira (30).

"Concluímos o desmantelamento de mais de 90% da infraestrutura do Hezbollah ao sul do rio Litani", a cerca de 30 km da fronteira israelense, disse a autoridade de segurança sob condição de anonimato. O acordo de cessar-fogo prevê o desmantelamento da infraestrutura do Hezbollah.

