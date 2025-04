Exército russo afirma avançar na região norte de Donetsk, na Ucrânia

Está localizada na área de Lyman, que foi ocupada por Moscou na primavera de 2022 antes de ser retomada pelo Exército ucraniano durante uma contraofensiva bem-sucedida no outono do mesmo ano.

De acordo com o site de análise militar DeepState, próximo ao Exército ucraniano, as forças russas recuperaram lentamente o terreno naquela parte do front nas últimas quatro semanas.

Em seu briefing matinal, o Estado-Maior ucraniano informou que o Exército russo realizou 21 ataques no setor de Lyman nas últimas 24 horas e "tenta avançar" em torno de várias localidades, incluindo Nové.

