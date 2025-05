Forças de segurança são mobilizadas perto de Damasco após combates

Embora representem apenas uma pequena parte da população da Síria, os drusos conseguiram certa independência sob o regime de Assad e desejam mantê-la diante do novo governo.

Trata-se de uma comunidade esotérica de um ramo do Islã, vista com desconfiança pela corrente extremista sunita à qual pertencem as novas autoridades.

Eles representam cerca de 3% da população síria e vivem principalmente no sul, especialmente na província de Sueida, próxima a Israel, mas também em zonas do noroeste e próximas à capital, Damasco.

- ONU alerta para possível "escalada" -

O enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Geir O. Pedersen, declarou-se "profundamente preocupado" com a violência "inaceitável" e também pediu a cessação imediata dos ataques israelenses.

Em um comunicado, Pedersen disse estar "alarmado" com a "possibilidade de uma maior escalada de uma situação extremamente frágil" após a violência que explodiu perto de Damasco e Homs, e também exigiu o fim dos ataques israelenses.