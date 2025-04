Grupos de DH pedem que ONU intervenha na expulsão de migrantes para El Salvador

A carta pede que as Nações Unidas "tomem medidas imediatas e significativas" e investiguem "os termos do acordo e as condições de confinamento" dos migrantes.

Os signatários da carta descrevem essas expulsões como "violações internacionais dos direitos humanos".

A ACLU já havia solicitado a dois relatores especiais da ONU para a proteção dos direitos humanos que discutissem urgentemente esse assunto com os Estados Unidos e El Salvador.

Desde meados de março, Washington expulsou 288 migrantes, a grande maioria deles venezuelanos.

Bukele ofereceu à Venezuela uma troca de 252 venezuelanos expulsos pelos Estados Unidos por um número igual de presos políticos detidos pelo governo de Nicolás Maduro.

A Suprema Corte dos EUA proibiu neste mês Trump de invocar a Lei de Inimigos Estrangeiros, aprovada em 1798, para deportar um grupo de migrantes sem o devido processo legal.