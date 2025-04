Itália quer exigir aprovação dos pais para aulas de educação sexual

O governo italiano quer que seja exigida a aprovação dos pais para que os filhos tenham acesso a aulas de educação sexual, que não são obrigatórias na Itália, país de maioria católica.

Por meio de um decreto-lei, o governo quer "garantir (...) o consentimento prévio e fundamentado das famílias sobre as atividades escolares relacionadas com a sexualidade", diz um comunicado difundido nesta quarta-feira (30), após um conselho de ministros.

A iniciativa prevê que se peça aos pais um consentimento por escrito prévio "para a participação nas atividades extraescolares e as que se inscrevem no âmbito da ampliação da oferta educacional sobre temas relacionados com a sexualidade", segundo o comunicado.