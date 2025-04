Jornalista sueco condenado com suspensão de pena na Turquia seguirá preso

Medin reafirmou nesta quarta-feira "não ter participado desse evento". "Eu estava na Alemanha a trabalho. Nem sabia sobre essa manifestação", declarou.

Durante a audiência, o tribunal exibiu fotos tiradas em outra reunião em agosto de 2023 em Estocolmo, quando a Turquia ainda bloqueava a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Nunca tive a intenção de insultar o presidente. Eu tinha a tarefa de escrever os artigos, e foram meus editores que escolheram as fotos", defendeu o repórter, destacando que o chefe de Estado era "uma figura central" exibida nesses protestos.

Medin, de 40 anos, foi preso em 27 de março ao chegar a Istambul, onde iria cobrir as manifestações após a prisão, em 19 de março, do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal rival do presidente.

O jornalista também é acusado de "pertencer a uma organização terrorista", crime que poderia lhe render até nove anos de prisão e será julgado posteriormente, em data a ser definida.

Essa acusação baseia-se em publicações nas redes sociais, artigos da imprensa e livros escritos "unicamente no âmbito de seu trabalho jornalístico", explicou Baris Altintas, codiretora da ONG turca de direitos humanos MLSA, que o representa.