Juíza anula ordem de captura contra Morales na Bolívia

Manuel Baptista, presidente do Conselho da Magistratura da Bolívia, advertiu que o ato será "revisado" e que sua instituição conduziria as investigações pertinentes. "Se essa decisão judicial for contrária à lei, tenham certeza de que essa autoridade judicial será sancionada conforme estabelece nossa normativa", declarou Baptista.

A defesa de Morales comemorou a decisão da juíza Lilian. "O senhor ex-presidente pode sair e circular livremente por todo o território nacional (...), pois seus direitos constitucionais acabam de ser restituídos", afirmou em coletiva de imprensa Jorge Pérez, advogado do líder cocaleiro.

