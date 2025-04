ONU: mais de 1.600 assassinatos no Haiti entre janeiro e março, a maioria membros de gangues

"Entre janeiro e março de 2025, apesar do alto número de mortos entre suas fileiras (936 indivíduos), as gangues intensificaram seus esforços para expandir seu controle territorial dentro e ao redor da área metropolitana de Porto Príncipe", diz o relatório.

"Se concentraram particularmente em bairros como Delmas 30 e Carrefour Feuilles, que, se capturados, facilitariam sua passagem para Pétion-Ville, uma das últimas áreas não afetadas pelo controle de gangues" e que abriga embaixadas, bancos e outras instituições.

No final de março, as gangues também lançaram "ataques violentos" contra as cidades de Mirebalais e Saut-d'Eau, no departamento do Centro, para "controlar o acesso à fronteira com a República Dominicana em um trecho de quase 70 quilômetros".

A ONU também destacou que "três dinâmicas de violência e abuso se consolidaram" e surgiram claramente em 2024: violência diretamente ligada à atividade de gangues criminosas (responsável por 35% dos mortos e feridos), operações policiais contra gangues e "execuções envolvendo" policiais (56% dos mortos e feridos) e ações violentas de grupos de justiceiros, particularmente o movimento de justiça popular conhecido como Bwa Kalé (9% dos mortos e feridos).

