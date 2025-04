'Os EUA não são mais a potência dominante', diz CEO da Web Summit

A conferência também abordou o auge da inteligência artificial generativa.

Cosgrave fez uma comparação com o risco que significou a chegada do automóvel, mas que com o tempo foi sendo moderado graças às regulamentações.

"Cada nova tecnologia pode ser tanto boa quanto ruim. E, então, costumamos tomar uma decisão coletiva como sociedade se vamos viver com essa tecnologia que pode ter consequências letais (...) Então, tomamos medidas para regulá-la", disse, confiante.

Sobre a moderação de conteúdo e o combate à desinformação, Cosgrave considerou fundamental que sejam atribuições "do âmbito público, principalmente dos nossos sistemas judiciais", ao invés de recaírem nas gigantes tecnológicas.

"Delegar a responsabilidade dos limites da liberdade de expressão às corporações é um caminho escorregadio e perigoso", avaliou.

A conferência, realizada no Rio há três anos, permanecerá na Cidade Maravilhosa por mais cinco edições, até 2030.