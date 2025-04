PIB dos EUA registra queda surpreendente nos primeiros meses do mandato de Trump

A economia dos Estados Unidos contraiu nos primeiros três meses deste ano, contrariando as expectativas dos analistas no início do segundo mandato de Donald Trump.

O Produto Interno Bruto da maior economia do mundo caiu 0,3% em taxa anualizada no primeiro trimestre, após aumentar 2,4% nos últimos três meses de 2024, de acordo com uma estimativa do Departamento do Comércio dos EUA.

da/aha/dga/mel/aa