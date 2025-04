Pietro Parolin, cardeal italiano com uma longa história na América Latina

Em 1989, chegou ao México, onde fez parte da delegação apostólica que negociou o restabelecimento das relações entre os dois países em 1992. As relações foram rompidas no final do século XIX, depois que o então presidente Benito Juárez confiscou propriedades da Igreja, dissolveu ordens religiosas e criou um Estado laico.

Ele retornou à América Latina em 2009 como embaixador na Venezuela de Hugo Chávez, que sempre teve relações tensas com a Igreja Católica.

Ao chegar, o falecido líder socialista o convidou para realizar "um exorcismo na sede da Nunciatura" por considerar seu antecessor "um sádico". "Se você conhece um bom exorcista, ligue para ele".

A Igreja participou de vários processos de diálogo entre o chavismo e a oposição.

Parolin também esteve envolvido na mediação do Vaticano que levou à retomada das relações entre os Estados Unidos de Barack Obama e a Cuba de Raúl Castro em 2014.

- China e Vietnã -

O diplomata também desempenhou um papel crucial na assinatura do acordo histórico de 2018 entre a Santa Sé e a China comunista sobre a nomeação de bispos, que encerrou quase 70 anos de tensões.