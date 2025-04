Segredo e especulação sobre o próximo papa a uma semana do conclave

"Quando africanos ou sul-americanos falam são de mundos diferentes. Não são exatamente opostos, mas temos uma visão muito eurocêntrica", disse. "Vemos que não temos as mesmas prioridades".

Nas reuniões, chamadas "congregações gerais", nós "ouvimos, tentamos entender" as questões antes de decidir sobre uma pessoa para a próxima semana.

- "Papa mais radical" -

As reuniões entre os cardeais abordam um tema diferente a cada dia. Não haverá reunião na quinta-feira porque é feriado na Itália; as negociações recomeçam na sexta-feira.

O Vaticano informou que na segunda-feira, por exemplo, eles esboçaram os desafios mais urgentes do catolicismo, incluindo "evangelização, relações com outras religiões" e também o flagelo do abuso sexual infantil por clérigos.

Na terça-feira, o foco foi "o papel da Igreja no mundo de hoje e os desafios que enfrenta", enquanto nesta quarta-feira, as discussões se concentram na questão espinhosa da situação econômica e financeira do Vaticano.