Sociais-democratas aprovam coalizão dirigida por Friedrich Merz na Alemanha

Os membros do SPD aprovaram com 84,6% o acordo baseado em um plano com as prioridades políticas para os próximos quatro anos.

Merz, antigo rival de Angela Merkel e sem experiência de governo, enfrentará vários desafios em um contexto em que seu aliado Estados Unidos se tornou imprevisível sob o comando de Donald Trump e diante de uma crescente ameaça russa.

Essa situação obriga a Alemanha e outros países europeus a aumentar seus gastos com defesa.

Um amplo programa de investimentos foi adotado para reconstruir o país e modernizar sua infraestrutura, flexibilizando as rígidas regras orçamentárias nacionais que limitam os déficits públicos.

- "Líder na Europa" -

Merz garantiu na segunda-feira que seu país "assumiria" novamente "suas responsabilidades como líder na Europa e com os outros membros da União Europeia", após anos de discrição durante o governo de Olaf Scholz.