Tentativa de expansão da Mara Salvatrucha é desbaratada na Espanha

Durante as seis buscas realizadas, os agentes apreenderam armas brancas, réplicas de armas de fogo e substâncias entorpecentes.

Os presos estavam relacionados à Mara Salvatrucha (MS-13), segundo indicou a Polícia Nacional, que foi alertada pelo FBI da presença no país de vários membros dessa violenta organização criminosa. Os agentes espanhóis também contaram com as informações da Polícia Nacional Civil de El Salvador.

