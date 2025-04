Trump cumprirá sua ameaça de atacar cartéis mexicanos?

Diante das pressões tarifárias dos Estados Unidos, destino de 80% das exportações mexicanas, a presidente ordenou o envio de 10.000 soldados para a fronteira, entregou 29 chefes do tráfico à Justiça americana e intensificou as operações antidrogas após a criticada política de "abraços, não balas" de seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador.

Dois resultados são claros: a apreensão de 144 toneladas de drogas, incluindo dois milhões de comprimidos de fentanil, desde outubro. Além disso, menos migrantes chegaram: 11.017 foram interceptados no lado americano da fronteira em março, em comparação aos 180.359 no mesmo mês em 2024, segundo números oficiais.

No entanto, para se proteger do decreto que ampliou os poderes dos EUA contra o "narcoterrorismo", Sheinbaum fez aprovar no Congresso uma reforma que pune com prisão as ações secretas de agentes estrangeiros.

As advertências do presidente americano são uma "demonstração de força (...), não são ameaças imediatas ou diretas" contra o México, considera Raúl Benítez, professor do Centro de Pesquisa sobre a América do Norte da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).

- Um ataque é viável? -

Embora não descarte ataques unilaterais dos EUA, Felbab-Brown acredita que seriam "politicamente explosivos", pois implodiriam a cooperação.