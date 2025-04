Trump diz a Musk que ele pode ficar em sua equipe pelo tempo que quiser

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (30) a Elon Musk que ele pode continuar fazendo parte de sua equipe pelo tempo que quiser, mas reconheceu que o chefe da Tesla, da rede social X e da SpaceX precisa cuidar dos próprios negócios.

No mês passado, Musk anunciou que deixaria o cargo de rosto público da comissão de eficiência governamental, conhecida como Doge, por meio da qual promoveu cortes de gastos federais e demissões em massa. Seu objetivo é concentrar-se mais em sua empresa de carros elétricos, a Tesla, cujos lucros caíram 71% no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2024.

"A grande maioria das pessoas neste país realmente te respeita e te valoriza", disse Trump a Musk durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, que pode ter sido a última antes de o homem mais rico do mundo deixar o cargo.