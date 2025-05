Amazon obtém melhores resultados do que o esperado no 1T graças à IA e nuvem

O crescimento do grupo de Seattle foi puxado pela área de computação em nuvem (+17%). Embora esse ritmo tenha sido inferior ao dos três trimestres anteriores (+19% em cada um), iguala o registrado no mesmo período do ano passado.

A subsidiária Amazon Web Services (AWS), que se tornou a maior empresa de computação em nuvem do mundo, representa agora quase 19% da receita da companhia ? um negócio que, por muito tempo, focava exclusivamente no comércio eletrônico.

No total, a receita da Amazon atingiu US$ 155,7 bilhões, um aumento de 8,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

As atividades tradicionais da Amazon vêm apresentando desaceleração, especialmente fora dos Estados Unidos (+5% em comparação aos +9% registrados ao longo de 2024).

Para o segundo trimestre, o gigante do comércio eletrônico prevê vendas entre US$ 159 bilhões e US$ 164 bilhões, levemente acima das estimativas de Wall Street.

No entanto, a empresa projeta um lucro operacional entre US$ 13 bilhões e US$ 17,5 bilhões ? abaixo dos US$ 17,6 bilhões esperados pelos analistas.