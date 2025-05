Ataque ucraniano com drones deixa 7 mortos em cidade ocupada pela Rússia

Pelo menos sete pessoas morreram nesta quinta-feira (1º) em um ataque de drones ucranianos a um mercado na cidade de Oleshki, controlada por Moscou, na região de Kherson, sul da Ucrânia, informou um funcionário de alto escalão russo local.

"Por volta das 09h30 em Oleshki, na área do mercado central, as forças ucranianas realizaram um ataque maciço de drones (...) contra civis. Pelo menos sete pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas", disse Vladimir Saldo, dirigente regional nomeado por Moscou, no Telegram.

Em outra mensagem, Saldo acusou o exército ucraniano de enviar mais drones após a primeira onda de projéteis para "acabar com os sobreviventes".