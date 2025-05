Cardeal Pizzaballa, patriarca de Jerusalém e hábil diplomata em um entorno explosivo

"No momento, cristãos, judeus e muçulmanos não conseguem se encontrar", admitiu esse firme promotor do diálogo inter-religioso. Mesmo "em nível institucional, temos dificuldade de conversar uns com os outros".

- "A luz de nossa Igreja"

Nascido em 21 de abril de 1965 na região de Bergamo, no norte da Itália, Pizzaballa mudou-se para Emilia-Romagna (centro-norte do país) ainda muito jovem, onde completou toda a sua educação religiosa até obter um diploma em teologia em 1990.

No mesmo ano, partiu para Jerusalém, onde se especializou no estudo da Bíblia e rapidamente se juntou à Custódia da Terra Santa, que reúne os franciscanos em Israel, nos Territórios Palestinos, na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Egito, no Chipre e na ilha grega de Rodes.

De 2004 a 2016, monsenhor Pizzaballa foi o superior hierárquico da Ordem Franciscana nessa região. Em 2016, foi nomeado administrador apostólico do Patriarcado de Jerusalém e colocou as finanças da jurisdição em ordem, apesar de alguma resistência.

Quatro anos depois, foi finalmente nomeado patriarca. Falante fluente de hebraico, ele está envolvido no diálogo inter-religioso e é conhecido pelas autoridades locais por seu trabalho na região.