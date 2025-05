Cerúndolo vence Mensik e vai enfrentar Ruud nas semis do Masters 1000 de Madri

O argentino Francisco Cerúndolo (nº 21) continua brilhando no Masters 1000 de Madri e se classificou nesta quinta-feira (1º) para as semifinais do torneio na capital espanhola ao vencer o tcheco Jakub Mensik (nº 23) por 3-6, 7-6 (7-5) e 6-2.

O "matador de gigantes", que derrotou o primeiro cabeça de chave alemão Alexander Zverev nas oitavas de final por 7-5 e 6-3, chega às 'semis' de um Masters 1000 pela segunda vez, após ter alcançado o feito em Miami em 2022.

A partida começou com Cerúndolo perdendo o primeiro set para um Mensik mais agressivo, mas o argentino conseguiu virar o jogo, mostrando resiliência e vencendo a segunda parcial em um tie-break muito disputado.