Defesa de Weinstein tenta desacreditar uma de suas acusadoras nos EUA

A atriz negou ter procurado o promotor de Manhattan apenas após perceber que não poderia processar Weinstein devido ao prazo de prescrição.

"Em nenhum momento pensei (...) que haveria a opção de obter compensação monetária", disse ela durante trocas de palavras às vezes acaloradas com a advogada de Weinstein.

Bonjean alegou que a única forma de Haley entrar com uma ação era se a Promotoria apresentasse acusações.

"Eu não sabia", respondeu Haley.

"Seu interesse em ir à Promotoria só surgiu depois que você soube que poderia processá-lo se fossem apresentadas acusações criminais", repetiu Bonjean.

O ex-chefe do estúdio Miramax é acusado, no novo julgamento em Nova York, da agressão sexual contra Haley em 2006 e do estupro de Mann em 2013.