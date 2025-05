Padarias são obrigadas a fechar no 1º de Maio e 12 mi ficam sem baguete na França

Cerca de 12 milhões de franceses e turistas ficaram sem a tradicional 'baguete' diária e croissants frescos nesta quinta-feira (1º), já que as padarias não foram autorizadas a abrir no Dia Internacional dos Trabalhadores, lamentou a confederação nacional do setor.

"Claro que não acho isso normal. Sobretudo porque nós pensávamos que éramos essenciais, como a imprensa e outras profissões", declarou Dominique Anract, presidente da confederação francesa de padarias e confeitarias, à rádio Europe 1.

Os 12 milhões de clientes que vão à padaria todos os dias "não passarão fome, mas é muito bom, em um feriado, ir comprar um pãozinho, uma boa 'baguete' feita na hora", continuou ele.