Eleições locais podem confirmar crescimento da extrema direita no Reino Unido

Os colégios eleitorais abriram nesta quinta-feira (1º) no Reino Unido para as eleições locais que servirão como teste para o governo trabalhista e podem confirmar o crescimento da extrema direita e a fragmentação do panorama político.

Essas eleições são a primeira votação desde a chegada dos trabalhistas do primeiro-ministro Keir Starmer ao poder em julho.

O pleito também é um teste para Kemi Badenoch, que assumiu no final do ano passado a liderança de um Partido Conservador enfraquecido após sua derrota nas eleições legislativas.