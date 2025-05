'Francisco asiático' quer Igreja aberta: 'Se fosse Deus, não me escolheria para padre'

A adaptação à vida em Roma e às formalidades do Vaticano não foi fácil. Uma vez esqueceu-se de usar o colarinho clerical em uma reunião, e brincava com seus estudantes de teologia dizendo que fazia "os italianos sofrerem" quando falava seu idioma.

Sempre manteve um estreito laço com o papa argentino, que lhe encarregou em 2019 a Congregação para a Evangelização dos Povos, que supervisiona as atividades de difusão do catolicismo no mundo.

Foi depois nomeado pró-prefeito do departamento, quando o papa reformou a congregação em 2022. Ficou responsável pela seção de "Primeira Evangelização e Novas Igrejas Particulares", cuidando de novas dioceses.

'Ferida profunda'

Orador eloquente de voz calma, Tagle ri de suas próprias piadas e injeta humor autocrítico em suas homilias. Mas também é conhecido por ser franco.

Como arcebispo de Manila, criticou a violenta guerra contra as drogas conduzida por Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas na época.