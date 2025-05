Incêndios perto de Jerusalém estão 'sob controle'

Segundo ele, há o risco de as chamas reacenderem devido aos ventos fortes

A polícia israelense reabriu nesta quinta-feira todas as estradas fechadas à circulação.

Os bombeiros continuaram trabalhando durante a noite para extinguir as chamas. De acordo com os serviços de emergência, 163 equipes ainda estavam mobilizadas contra o incêndio, com o apoio de 12 aeronaves.

Em Latrun, a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém, a fumaça ainda era visível perto de um mosteiro, enquanto os bombeiros continuavam lançando água nas brasas, de acordo com um repórter da AFP.

Os moradores também ajudaram a combater as chamas. "Usamos mangueiras conectadas às casas e a torneiras públicas instaladas nas ruas", relatou Ahmad Ibrahim, morador do vilarejo de Abu Ghosh.

Na noite de quarta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou uma "emergência nacional" e alertou que as chamas poderiam atingir a cidade de Jerusalém.