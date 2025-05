Líder da minoria drusa da Síria denuncia massacres e critica o poder islamista

A ONU exortou "todas as partes a mostrarem a maior prudência".

- "Mais divisões"-

O chefe da diplomacia síria, Asaad al Shaibani, respondeu por sua vez que "qualquer chamado a uma intervenção estrangeira, sob qualquer pretexto ou slogan, levará a um deterioramento da situação e a mais divisões", segundo uma mensagem publicada na rede X.

Os combates em Jaramana e Sahnaya, perto de Damasco, onde vivem cristãos e drusos, assim como na província meridional de Sueida, reavivaram o pesadelo dos massacres que no início de março deixaram um saldo de 1.700 mortos no oeste do país, em sua grande maioria membros da minoria alauita.

A violência nessa área do país, montanhosa e costeira, foi precipitada por ataques de homens ligados ao clã Assad contra as forças de segurança.

Os drusos são uma comunidade religiosa esotérica derivada do islamismo xiita, e estão distribuídos entre Líbano, Síria e Israel.