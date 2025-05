Lucros da Apple chegam a US$ 24,8 bi, mas unidade de serviços decepciona

A Apple informou nesta quinta-feira (1º) que seus lucros nos primeiros três meses deste ano cresceram para 24,8 bilhões de dólares, resultados melhores do que o esperado graças às vendas do iPhone, mas que deixaram um gosto amargo quanto à sua unidade de serviços.

As receitas da gigante da maçã, que totalizaram 95,4 bilhões de dólares no 1º trimestre, foram impulsionadas pelas vendas de seu smartphone no crucial mercado chinês, que geraram 17 bilhões de dólares.

No entanto, as ações da Apple caíram 2% durante o dia, já que os investidores esperavam mais da unidade de serviços da companhia de Cupertino (Califórnia), que engloba suas plataformas de entretenimento de vídeo ou música e de armazenamento na nuvem.